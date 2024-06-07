Польша и союзники подняли в небо истребители из-за "активности авиации РФ"
Истребитель ВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Польша и союзники поднимали в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации. Об этом сообщило оперативное командование ВС европейской страны.
"Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — написали представители ВС Польши в соцсети X.
Через несколько часов самолёты вернулись обратно на авиабазы. В Варшаве уточнили, что ночь была "очень напряжённой", работала вся система противовоздушной обороны (ПВО) Польши.
Последний раз ВС Польши поднимали свои самолёты в субботу, 1 июня. В тот день истребители устремились в небо из-за якобы активности дальней авиации России. До этого Варшава поднимала в воздух военные самолёты 26 мая. Как тогда сообщали в командовании ВС страны, причиной послужили "интенсивные атаки на западе Украины".