Польша и союзники подняли в небо истребители из-за "активности авиации РФ"

Польша и союзники поднимали в воздух истребители из-за якобы активности российской авиации. Об этом сообщило оперативное командование ВС европейской страны.

"Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолёты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", — написали представители ВС Польши в соцсети X.