ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 08:17

Москалькова раскрыла Life.ru, с какой трудноразрешимой проблемой сталкиваются бойцы СВО

Москалькова: Более шести тысяч бойцов СВО были уволены по семейным причинам

Одной из самых главных проблем, с которой сталкиваются бойцы спецоперации (СВО), является увольнение, то есть прекращение их контракта, по семейным обстоятельствам. Об этом в беседе с Life.ru рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что увольнение бойцов СВО — одна из самых трудных для разрешения задач. Видео © Life.ru

"В настоящее время на основании указа президента [РФ Владимира Путина] этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах, которые в индивидуальном порядке рассматривают эти вопросы", — пояснила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что более шести тысяч бойцов уже были уволены по семейным обстоятельствам на основе указа президента. На сегодняшний день очень важно, что в шкале ценностей учитываются разные ситуации: умерла жена и остались дети, появился ребёнок-инвалид, родители участника СВО требуют ухода, отметила Москалькова. По её словам, каждая ситуация — это спор аргументов, мотивов и причин.

Москалькова: В России женщины-заключённые стали проситься на СВО
Москалькова: В России женщины-заключённые стали проситься на СВО

А ранее Москалькова предложила освободить военных СВО от процентов по кредитам. Также омбудсмен призвала наделить статусом получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей бойцов, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Татьяна Москалькова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров