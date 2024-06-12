Москалькова раскрыла Life.ru, с какой трудноразрешимой проблемой сталкиваются бойцы СВО

Одной из самых главных проблем, с которой сталкиваются бойцы спецоперации (СВО), является увольнение, то есть прекращение их контракта, по семейным обстоятельствам. Об этом в беседе с Life.ru рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что увольнение бойцов СВО — одна из самых трудных для разрешения задач. Видео © Life.ru

"В настоящее время на основании указа президента [РФ Владимира Путина] этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах, которые в индивидуальном порядке рассматривают эти вопросы", — пояснила Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что более шести тысяч бойцов уже были уволены по семейным обстоятельствам на основе указа президента. На сегодняшний день очень важно, что в шкале ценностей учитываются разные ситуации: умерла жена и остались дети, появился ребёнок-инвалид, родители участника СВО требуют ухода, отметила Москалькова. По её словам, каждая ситуация — это спор аргументов, мотивов и причин.