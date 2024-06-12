Москалькова раскрыла Life.ru, с какой трудноразрешимой проблемой сталкиваются бойцы СВО
Москалькова: Более шести тысяч бойцов СВО были уволены по семейным причинам
Одной из самых главных проблем, с которой сталкиваются бойцы спецоперации (СВО), является увольнение, то есть прекращение их контракта, по семейным обстоятельствам. Об этом в беседе с Life.ru рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что увольнение бойцов СВО — одна из самых трудных для разрешения задач. Видео © Life.ru
"В настоящее время на основании указа президента [РФ Владимира Путина] этот вопрос решается аттестационными комиссиями при комиссариатах, которые в индивидуальном порядке рассматривают эти вопросы", — пояснила Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что более шести тысяч бойцов уже были уволены по семейным обстоятельствам на основе указа президента. На сегодняшний день очень важно, что в шкале ценностей учитываются разные ситуации: умерла жена и остались дети, появился ребёнок-инвалид, родители участника СВО требуют ухода, отметила Москалькова. По её словам, каждая ситуация — это спор аргументов, мотивов и причин.
А ранее Москалькова предложила освободить военных СВО от процентов по кредитам. Также омбудсмен призвала наделить статусом получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей бойцов, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.
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