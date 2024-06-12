Путин утвердил новую структуру управлений Администрации Президента

В обновлённую структуру Администрации Президента РФ Владимира Путина входят пять новых управлений и упраздняется одно старое. Соответствующий указ уже получил президентскую подпись.

В составе Администрации Президента, таким образом, появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по государственной политике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК. Существовавшее ранее управление по обеспечению деятельности Госсовета упразднено.

Новые управления в АП, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики) и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса). Вахруков до этого был замсекретаря Совета безопасности РФ, а Евтухов занимал пост замглавы Минпромторга.