Путин утвердил новую структуру управлений Администрации Президента
Владимир Путин утвердил новую структуру управлений своей администрации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Castelier
В обновлённую структуру Администрации Президента РФ Владимира Путина входят пять новых управлений и упраздняется одно старое. Соответствующий указ уже получил президентскую подпись.
В составе Администрации Президента, таким образом, появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по государственной политике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК. Существовавшее ранее управление по обеспечению деятельности Госсовета упразднено.
Новые управления в АП, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики) и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса). Вахруков до этого был замсекретаря Совета безопасности РФ, а Евтухов занимал пост замглавы Минпромторга.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и деятельности информационно-культурных центров. Соглашение было подписано в феврале 1998 года в Москве, а вступило в силу в апреле 2012 года.