Путин упразднил должность спецпредставителя президента по торговле с Украиной
Лидер РФ Владимир Путин упразднил должность специального представителя президента России по Украине. Соответствующий указ о смене структуры управлений администрации главы государства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
"Слова "специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной" [из перечня подчинённых главе государства сотрудников администрации] исключить", — сказано в тексте указа.
Эту должность в своё время занимали бывший премьер и посол в Киеве Виктор Черномырдин, экс-посол на Украине Михаил Зурабов, экс-министр образования и науки Дмитрий Ливанов.
А ранее сегодня, 12 июня, Путин денонсировал межправительственное соглашение с Украиной об учреждении и деятельности информационно-культурных центров. Соглашение было расторгнуто из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежних правах.
Life.ru