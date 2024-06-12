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12 июня, 08:31

Путин упразднил должность спецпредставителя президента по торговле с Украиной

Лидер РФ Владимир Путин упразднил должность специального представителя президента России по Украине. Соответствующий указ о смене структуры управлений администрации главы государства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

"Слова "специальный представитель президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Украиной" [из перечня подчинённых главе государства сотрудников администрации] исключить", — сказано в тексте указа.

Эту должность в своё время занимали бывший премьер и посол в Киеве Виктор Черномырдин, экс-посол на Украине Михаил Зурабов, экс-министр образования и науки Дмитрий Ливанов.

Путин утвердил новую структуру управлений Администрации Президента
Путин утвердил новую структуру управлений Администрации Президента

А ранее сегодня, 12 июня, Путин денонсировал межправительственное соглашение с Украиной об учреждении и деятельности информационно-культурных центров. Соглашение было расторгнуто из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежних правах.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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