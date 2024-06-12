Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты с Россией на поставки газа

Энергетическая компания из Германии Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку российского газа. Об этом сообщили на сайте немецкого энергоконцерна.

"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — указано в заявлении.

В компании отметили, что соответствующее решение стало возможным после предоставления арбитражным судом права на расторжение контрактов. К слову, "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года, в связи с чем немецкая компания получит свыше 13 миллиардов евро в качестве компенсации. До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между странами продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.