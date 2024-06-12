ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 09:08

Немецкая Uniper расторгла долгосрочные контракты с Россией на поставки газа

Энергетическая компания из Германии Uniper расторгла долгосрочные контракты с "Газпром экспортом" на поставку российского газа. Об этом сообщили на сайте немецкого энергоконцерна.

"Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт", — указано в заявлении.

В компании отметили, что соответствующее решение стало возможным после предоставления арбитражным судом права на расторжение контрактов. К слову, "Газпром экспорт" прекратил поставки Uniper с середины 2022 года, в связи с чем немецкая компания получит свыше 13 миллиардов евро в качестве компенсации. До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между странами продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

Министр Парликов: Молдавия не будет мешать поставкам газа из РФ в Приднестровье
Министр Парликов: Молдавия не будет мешать поставкам газа из РФ в Приднестровье

А ранее Life.ru писал, что нефтегазовая компания из Австрии OMV предупредила о возможности прекращения поставок газа из России в связи с решением иностранного суда. Платежи по контракту с "Газпром экспортом" могут переадресовать на счёт некоей "крупной европейской энергетической компании".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey_Rezvykh

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Газпром
  • Германия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров