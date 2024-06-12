Захарова: Австрия не предъявила никаких претензий к высланному журналисту из РФ
Захарова: Посла Австрии вызывали в МИД до выдворения журналиста из РФ
Австрийского посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД России за две недели до выдворения корреспондента российского ТАСС Ивана Попова из европейской страны. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
"Пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего", — сказала дипломат в эфире "Радио Sputnik".
Как уточнила Захарова, встреча с послом длилась около часа. По её словам, Альмхофер зачитал формулировку, исходя из которой по линии одного из ведомств были "какие-то формальности, которые они могли бы увязать".
Напомним, ранее в ответ на отзыв властями Австрии постоянной аккредитации у корреспондента ТАСС Ивана Попова в России отозвали аккредитацию у журналиста московского бюро ORF Марии Книпс-Виттинг. Сотруднику СМИ предписано покинуть нашу страну в ближайшее время.
VK / МИД России