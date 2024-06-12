Захарова: Австрия не предъявила никаких претензий к высланному журналисту из РФ

Австрийского посла Вернера Альмхофера вызывали в МИД России за две недели до выдворения корреспондента российского ТАСС Ивана Попова из европейской страны. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

"Пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего", — сказала дипломат в эфире "Радио Sputnik".

Как уточнила Захарова, встреча с послом длилась около часа. По её словам, Альмхофер зачитал формулировку, исходя из которой по линии одного из ведомств были "какие-то формальности, которые они могли бы увязать".