Онлайн-трансляции из русской бани должны запустить в Китае уже в июне

Уже в этом месяце планируется запуск в Китае прямых трансляций из русской бани. На россиян, которые пожелают участвовать в шоу, будут смотреть миллионы жителей Поднебесной. Эфиры будут вестись из парной в Санкт-Петербурге.

Запись демонстрации объекта китайским делегатам. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, на данный момент на месте проведения трансляций уже устанавливают камеры. Китайские заказчики посещали Россию и лично проинспектировали баню. Для россиян же баня будет бесплатной, но с условием обязательного участия в реалити-шоу. На китайской стриминговой платформе зарегистрировано около 30 миллионов пользователей, которые уже ждут новое шоу.