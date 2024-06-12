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12 июня, 10:04

Онлайн-трансляции из русской бани должны запустить в Китае уже в июне

Баня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Tempter

Баня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr. Tempter

Уже в этом месяце планируется запуск в Китае прямых трансляций из русской бани. На россиян, которые пожелают участвовать в шоу, будут смотреть миллионы жителей Поднебесной. Эфиры будут вестись из парной в Санкт-Петербурге.

Запись демонстрации объекта китайским делегатам. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, на данный момент на месте проведения трансляций уже устанавливают камеры. Китайские заказчики посещали Россию и лично проинспектировали баню. Для россиян же баня будет бесплатной, но с условием обязательного участия в реалити-шоу. На китайской стриминговой платформе зарегистрировано около 30 миллионов пользователей, которые уже ждут новое шоу.

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Ранее Life.ru сообщал, что в данном реалити-шоу предполагается много активностей и интерактивов. Зрители будут угадывать, как долго человек просидит в парной и о чём ведутся разговоры в предбаннике. Баню для данного проекта построили специально под трансляции.

Николай Рюмин
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