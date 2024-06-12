Восьмерых выходцев из Таджикистана задержали в США из-за связи с ИГИЛ*

В нескольких американских городах восьмерых мужчин из Таджикистана заподозрили в связи с ИГИЛ*. По данным NBC News, в минувшие выходные их задержали в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

Как сообщает телеканал, за деятельностью иностранцев на протяжении нескольких месяцев наблюдало ФБР. При этом на данный момент задержанным не предъявлены обвинения в террористическом заговоре, однако им грозит депортация. Согласно информации СМИ, граждане Таджикистана пересекли южную границу Соединённых Штатов, причём их криминальное прошлое, как утверждается, было чистым.

Ранее Life.ru писал, что президент США Джо Байден запретил предоставлять нелегалам из Мексики убежище в США. Действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе стран. Именно такая ситуация там складывается на сегодняшний день.