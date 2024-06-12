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12 июня, 10:20

Восьмерых выходцев из Таджикистана задержали в США из-за связи с ИГИЛ*

NBC News: В США восьмерых мужчин из Таджикистана заподозрили в связи с ИГИЛ*

В нескольких американских городах восьмерых мужчин из Таджикистана заподозрили в связи с ИГИЛ*. По данным NBC News, в минувшие выходные их задержали в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе.

Как сообщает телеканал, за деятельностью иностранцев на протяжении нескольких месяцев наблюдало ФБР. При этом на данный момент задержанным не предъявлены обвинения в террористическом заговоре, однако им грозит депортация. Согласно информации СМИ, граждане Таджикистана пересекли южную границу Соединённых Штатов, причём их криминальное прошлое, как утверждается, было чистым.

Специальное распоряжение: В США начнут массово высылать российских мигрантов
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Ранее Life.ru писал, что президент США Джо Байден запретил предоставлять нелегалам из Мексики убежище в США. Действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе стран. Именно такая ситуация там складывается на сегодняшний день.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Никита Осипов
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