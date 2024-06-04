Байден запретил предоставлять нелегалам из Мексики убежище в США

81-летний американский лидер Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегально пересекают южную границу страны. Об этом говорится в опубликованном Белым домом заявлении.

"Байден считает, что мы должны обеспечить безопасность нашей границы. Именно поэтому сегодня он объявил о принятии исполнительных мер, запрещающих мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище", — говорится в пресс-релизе. При этом отмечается, что мера носит непостоянный характер.