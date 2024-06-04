Байден запретил предоставлять нелегалам из Мексики убежище в США
81-летний американский лидер Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегально пересекают южную границу страны. Об этом говорится в опубликованном Белым домом заявлении.
"Байден считает, что мы должны обеспечить безопасность нашей границы. Именно поэтому сегодня он объявил о принятии исполнительных мер, запрещающих мигрантам, незаконно пересекающим нашу южную границу, получать убежище", — говорится в пресс-релизе. При этом отмечается, что мера носит непостоянный характер.
Также из заявления следует, что действие ограничений будет распространяться на периоды, когда поток мигрантов превышает пропускные способности на границе США с Мексикой. Именно такая ситуация там складывается на сегодняшний день.
Ранее Life.ru рассказывал о конфликте между одним из самых крупных штатов США и вашингтонской администрацией. Он начался после того, как нацгвардия Техаса заняла территорию на границе США и Мексики и не пустила туда федеральных пограничников, планируя самостоятельно разобраться с незаконными мигрантами. Местные власти отказали федералам в допуске к парку Шелби, который использовался для временного размещения мигрантов перед их дальнейшим оформлением. В США тогда всерьёз испугались гражданской войны. Кризис в Техасе назвали худшим за всю историю Америки. Уточнялось, что власти штата вывезли на другие территории США более 102 тысяч нелегальных мигрантов.
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