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12 июня, 10:31

В Кремле заявили о бессмысленности спецпредставителя по торговле с Украиной

Песков: России давно не требуется спецпредставитель по торговле с Украиной

России давно не требуется специальный представитель главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. С таким заявлением в среду, 12 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Кремль] не считает [это больше востребованным и целесообразным]. Необходимость в такой должности давно пропала", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

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Как сообщал Life.ru, в среду, 12 июня, Путин упразднил должность спецпредставителя президента по торговле с Украиной. Эту должность в разное время занимали бывший премьер и посол в Киеве Виктор Черномырдин, экс-посол на Украине Михаил Зурабов, экс-министр образования и науки Дмитрий Ливанов. После отставки последнего на пост никого не назначали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kupeeva

Никита Осипов
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