В Кремле заявили о бессмысленности спецпредставителя по торговле с Украиной

России давно не требуется специальный представитель главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. С таким заявлением в среду, 12 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Кремль] не считает [это больше востребованным и целесообразным]. Необходимость в такой должности давно пропала", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.