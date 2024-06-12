Девять "Атакамсов" и 61 дрон ВСУ стали добычей российской ПВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и 61 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 12 июня.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российские силы ПВО также сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда (РСЗО) "Ольха" и 61 беспилотник.