"Верит и ждёт": Путину подарили платок, олицетворяющий русскую женщину

Глава Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, которая стала лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, подготовила для президента России Владимира Путина по-настоящему русский подарок. Она вручила главе государства платок, на котором изображена девушка по имени Катюша.

Глава Комитета семей воинов Отечества Белехова показала платок, который подарила Путину. Видео © Life.ru

"Платок, где изображена Катюша с письмом, которая ждёт, верит. Такая красивая русская женщина. Платок [был] сделан для Комитета семей воинов Отечества. Потому что сегодня праздник, без подарка семье нельзя", — подчеркнула Белехова в беседе с Life.ru после церемонии.

Во время награждения Путин указал, что комитет объединил ветеранов СВО и их близких с сотней волонтёров и заслужил авторитет. По словам главы государства, за полтора года работы организация доставила в прифронтовые зоны свыше шести тысяч тонн гуманитарной помощи.

Юлия Белехова — многодетная мать, у неё шестеро детей, один из которых находится в зоне специальной военной операции (СВО). Комитет семей воинов Отечества Белехова возглавила в 2022 году.