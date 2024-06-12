Может отравлять организм: Диетолог раскрыла, чем может быть опасен сладкий перец

Специалисты часто отмечают в сладком перце большое количество витамина C и витаминов группы B, однако главная польза не в этом, говорит диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль. Самое полезное в перце — высокое содержание кобальта, примерно 30% от суточной нормы. Это вещество нужно людям, имеющим проблемы с щитовидной железой, а также тем, у кого не хватает железа.

Помимо полезных свойств у перца есть негативные качества. Они связаны с алкалоидами, которых в составе овоща достаточно много. Если же у человека нет противопоказаний, то лучше употреблять перцы в свежем виде, советует Дюваль в эфире "Радио Sputnik".

"Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все паслёновые (а это и картофель, и баклажаны, и томаты), из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и, если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние. Также перцы не рекомендуется употреблять при аритмии, стенокардии, болезнях суставов, гастрите в острой фазе, язвенных заболеваниях", — подчеркнула эксперт.