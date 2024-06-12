Мединский призвал не вспоминать в День России про Декларацию о госсуверенитете
Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал пересмотреть смысл Дня России. По его словам, в праздник не стоит вспоминать про Декларацию о госсуверенитете, а считать его днём, когда отмечается 1200-летняя история страны.
Мединский призвал не вспоминать в День России про Декларацию о госсуверенитете. Видео © Telegram / Соловьёв
"Надо, безусловно, отойти от [этой] практики и забыть про эту Декларацию о госсуверенитете. Пусть об этом знает узкий круг профессиональных юристов и иронизирует по этому поводу. Всё-таки День России должен быть днём, когда мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю российского государства", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".
По словам Мединского, Рюрик, от которого многие отсчитывают российскую государственность — достаточно легендизированная фигура. Так, считается, что он прибыл в Новгород в первой половине июня, что часто берётся за формальную точку отсчёта.
В среду, 12 июня, в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году была принята Декларация о госсуверенитете РСФСР. Президент 12 июня по традиции вручает госнаграды в Кремле. В ходе сегодняшней речи Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал отмечать его как символ непрерывности тысячелетней истории страны.
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