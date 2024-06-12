Помощник президента РФ Владимир Мединский призвал пересмотреть смысл Дня России. По его словам, в праздник не стоит вспоминать про Декларацию о госсуверенитете, а считать его днём, когда отмечается 1200-летняя история страны.

Мединский призвал не вспоминать в День России про Декларацию о госсуверенитете. Видео © Telegram / Соловьёв

"Надо, безусловно, отойти от [этой] практики и забыть про эту Декларацию о госсуверенитете. Пусть об этом знает узкий круг профессиональных юристов и иронизирует по этому поводу. Всё-таки День России должен быть днём, когда мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю российского государства", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".

По словам Мединского, Рюрик, от которого многие отсчитывают российскую государственность — достаточно легендизированная фигура. Так, считается, что он прибыл в Новгород в первой половине июня, что часто берётся за формальную точку отсчёта.