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12 июня, 12:44

"Вызывают чувство надёги": Путин рассказал о встрече с военными командирами

Путин: В России выросла плеяда командиров, которые "вызывают чувство надёги"

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий рассказал о вчерашней встрече с военными командирами, отметив, что у него остались только положительные впечатления. Фрагмент речи главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Путин рассказал о встрече с военными командирами. Видео © Telegram / Зарубин

"Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. Это произвело очень хорошее, позитивное ощущение <...> Всё у них слажено. Очень у нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на таком низком. Просто это, знаете, такое чувство, как у нас в народе говорят, чувство надёги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса", — поделился российский лидер, обращаясь к Героям Труда и лауреатам госпремий.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что вечером 11 июня президент провёл совещание с участием министра обороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих округами. Представитель Кремля дополнил, что Путину доложили о ходе спецоперации (СВО), а также планах по продолжению боевых действий.

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Путин: Патриотизм и сплочённость россиян — опора для бойцов СВО
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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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