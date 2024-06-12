"Вызывают чувство надёги": Путин рассказал о встрече с военными командирами

Президент России Владимир Путин после церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий рассказал о вчерашней встрече с военными командирами, отметив, что у него остались только положительные впечатления. Фрагмент речи главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

"Я вчера поздно вечером, практически ночью, встречался со всеми командующими наших группировок. Это произвело очень хорошее, позитивное ощущение <...> Всё у них слажено. Очень у нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на таком низком. Просто это, знаете, такое чувство, как у нас в народе говорят, чувство надёги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса", — поделился российский лидер, обращаясь к Героям Труда и лауреатам госпремий.