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12 июня, 12:45

В Кувейте вспыхнула многоэтажка, минимум 35 жильцов погибли

KUNA: При пожаре в жилом доме на юге Кувейта погибло 35 человек

Пожар на юге Кувейта. Обложка © X / _Newsupdates_

Пожар на юге Кувейта. Обложка © X / _Newsupdates_

Не менее 35 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме на юге Кувейта, ещё 15 человек пострадали. Об этом сообщает KUNA.

На юге Кувейта произошёл пожар. Видео © X / Daily_digest7

Пожар произошёл в городе Мангаф. Экстренные службы получили сообщение о возгорании около шести утра по местному времени (совпадает с московским). На месте ЧП работают пожарные и криминалисты, последним удалось установить личности трёх погибших. При этом количество жертв может быть больше. Причины пожара пока не известны.

Игрушечная машинка сожгла жилой дом в Удмуртии
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А ранее Life.ru писал, что в частном центре по уходу за детьми в Индии произошёл пожар. В результате погибло семь новорождённых.

Дарья Нарыкова
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