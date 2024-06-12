В Кувейте вспыхнула многоэтажка, минимум 35 жильцов погибли

Не менее 35 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме на юге Кувейта, ещё 15 человек пострадали. Об этом сообщает KUNA.

На юге Кувейта произошёл пожар. Видео © X / Daily_digest7

Пожар произошёл в городе Мангаф. Экстренные службы получили сообщение о возгорании около шести утра по местному времени (совпадает с московским). На месте ЧП работают пожарные и криминалисты, последним удалось установить личности трёх погибших. При этом количество жертв может быть больше. Причины пожара пока не известны.