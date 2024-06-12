В Кувейте вспыхнула многоэтажка, минимум 35 жильцов погибли
KUNA: При пожаре в жилом доме на юге Кувейта погибло 35 человек
Пожар на юге Кувейта. Обложка © X / _Newsupdates_
Не менее 35 человек погибли при пожаре в жилом многоэтажном доме на юге Кувейта, ещё 15 человек пострадали. Об этом сообщает KUNA.
На юге Кувейта произошёл пожар. Видео © X / Daily_digest7
Пожар произошёл в городе Мангаф. Экстренные службы получили сообщение о возгорании около шести утра по местному времени (совпадает с московским). На месте ЧП работают пожарные и криминалисты, последним удалось установить личности трёх погибших. При этом количество жертв может быть больше. Причины пожара пока не известны.
А ранее Life.ru писал, что в частном центре по уходу за детьми в Индии произошёл пожар. В результате погибло семь новорождённых.