"Не отказывала в удовольствии": Юлия Меньшова рассказала о бурной молодости и многочисленных романах

В молодости у актрисы театра и кино Юлии Меньшовой было много романов с разными молодыми людьми. Такое признание телеведущей прозвучало на шоу блогера Иды Галич "Есть вопросики".

"У меня было очень много романов. Рассказывать об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди. Я себе не отказывала в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я была свободна, прекрасна, хороша собой, чего я, кстати, не понимала достаточно долгое время", — призналась телеведущая.

Меньшова не считает большое количество романов в своей жизни "дичью". Благодаря этому, по словам актрисы, ей удалось обрести хорошую самооценку. Телеведущая также отметила, что у неё никогда не было романов на одну ночь, так как она всегда была настроена на серьёзные отношения.

Кроме того, Меньшова подчеркнула, что никогда не интересовалась запрещёнными веществами и смогла сохранить контроль над своей жизнью. Алкогольные напитки актриса употребляла, но ни разу не пила до беспамятства.