ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 15:05

Сэкономили на выпускном: Школьники из Подмосковья купили дрон бойцам СВО

Подмосковные девятиклассники отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон

Подмосковные девятиклассники отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Подмосковные девятиклассники отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Ученики 14-й школы в подмосковной Коломне отказались праздновать выпускной, а на деньги, что сэкономили, купили бойцам СВО дрон. Об этом рассказала мама одного из восьми девятиклассников Наталья в беседе с RT. Отмечается, что родители долго мучались с выбором места проведения выпускного и в итоге решили вопрос покупкой техники. Всего удалось собрать 45 тысяч рублей.

"Тогда мы предложили: раз уж не можем договориться, то давайте сэкономленные средства потратим на доброту, на помощь СВО. Возможно, они спасут чью-то жизнь", — сообщила женщина.

Пенсионерка из Хабаровска отправилась на СВО, чтобы кормить солдат в госпитале
Пенсионерка из Хабаровска отправилась на СВО, чтобы кормить солдат в госпитале

Ранее Life.ru рассказывал, что четвероклассник Володя из Улан-Удэ потратил деньги, которые целый год копил на новый велосипед, чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации. Мальчик собрал 18 тысяч рублей за год прилежной учёбы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров