Сэкономили на выпускном: Школьники из Подмосковья купили дрон бойцам СВО
Подмосковные девятиклассники отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон
Подмосковные девятиклассники отказались от выпускного и купили бойцам СВО дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Ученики 14-й школы в подмосковной Коломне отказались праздновать выпускной, а на деньги, что сэкономили, купили бойцам СВО дрон. Об этом рассказала мама одного из восьми девятиклассников Наталья в беседе с RT. Отмечается, что родители долго мучались с выбором места проведения выпускного и в итоге решили вопрос покупкой техники. Всего удалось собрать 45 тысяч рублей.
"Тогда мы предложили: раз уж не можем договориться, то давайте сэкономленные средства потратим на доброту, на помощь СВО. Возможно, они спасут чью-то жизнь", — сообщила женщина.
Ранее Life.ru рассказывал, что четвероклассник Володя из Улан-Удэ потратил деньги, которые целый год копил на новый велосипед, чтобы помочь бойцам в зоне спецоперации. Мальчик собрал 18 тысяч рублей за год прилежной учёбы.