"Жили 247 млн лет назад": В Китае обнаружили останки древних моллюсков-гигантов

Учёные из Китая нашли останки, которые могут принадлежать самым большим моллюскам, когда-либо обитавшим на Земле. Специалисты сделали удивительную находку в провинции Гуйчжоу, пишет журнал Palaeoworld.

Согласно результатам исследования, эти древние создания принадлежали роду Toxoconcha и отличались необычно крупными размерами. Моллюски могли достигать до 35 сантиметров в высоту, а это в три с половиной раза больше, чем их современные потомки.

Эксперты утверждают, что эти моллюски-гиганты жили после Великого вымирания, около 247–242 миллионов лет назад. Данные находки, по словам учёных, могут пролить свет на то, как проходило восстановление жизни на нашей Земле после периода массового вымирания.