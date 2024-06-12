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12 июня, 15:12

В МИД отреагировали на задержание "русской шпионки" в Дании

Захарова: МИД РФ держит на контроле ситуацию с арестованной в Дании россиянкой

МИД России держит на контроле ситуацию с арестом в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

"Посольство РФ в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — отметила дипломат.

По словам Захаровой, сегодня любой гражданин РФ может оказаться под ударом датских спецслужб. Тем не менее Москва продолжит защищать права соотечественников за рубежом и высоко ценит их стойкую поддержку своей исторической Родины, подчеркнула она.

Как сообщал Life.ru, 11 июня в Копенгагене арестовали россиянку по подозрению в шпионаже. По информации датских спецслужб, женщине несколько лет приходили средства от государственного фонда РФ, где якобы работают сотрудники российской разведки.

Двух русских немцев обвинили в подготовке взрыва на полигоне с бойцами ВСУ в Баварии
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robson90

Наталья Исакова
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