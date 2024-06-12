В МИД отреагировали на задержание "русской шпионки" в Дании

МИД России держит на контроле ситуацию с арестом в Дании россиянки по подозрению в якобы сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

"Посольство РФ в Дании потребовало от датских властей немедленного освобождения соотечественницы, готово оказать ей необходимую консульскую помощь", — отметила дипломат.

По словам Захаровой, сегодня любой гражданин РФ может оказаться под ударом датских спецслужб. Тем не менее Москва продолжит защищать права соотечественников за рубежом и высоко ценит их стойкую поддержку своей исторической Родины, подчеркнула она.