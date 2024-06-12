Захарова заявила, что США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией
Захарова: США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
США втягивают страны Евросоюза в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом Захарова прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который заявил о том, что теперь все члены блока будут обязаны помогать Киеву. Как считает представитель МИД РФ, таким образом Вашингтон втягивает страны Евросоюза в прямое столкновение с Россией.
"Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы "неминуемой агрессии России в отношении стран Запада" означает только одно — администрация Байдена нуждается в ещё большем кровопускании на Европейском континенте для удержания от коллапса и собственной власти, и американской экономики", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее анонсировал новое требование к странам – членам Североатлантического альянса. По его словам, теперь поставки военной помощи Киеву станут обязательными. Ожидается, что координировать помощь для Украины будут структуры под руководством командующего объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.