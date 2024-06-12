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12 июня, 20:44

Более 10 населённых пунктов остались без света в Белгородской области

Гладков: В Белгородской области 15 населённых пунктов остались без электричества

В Белгородской области 15 населённых пунктов остались без электричества. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны.

"В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Весёлая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", — написал Гладков в телеграм-канале.

Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области
Угроза атаки беспилотников объявлена в Воронежской области

Ранее сообщалось, что силами ПВО над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник. Террористическая атака была пресечена в 22:00 по московскому времени вечером 12 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BARANOV OLEKSANDR

Оксана Попова
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