Более 10 населённых пунктов остались без света в Белгородской области

В Белгородской области 15 населённых пунктов остались без электричества. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны.

"В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Весёлая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной", — написал Гладков в телеграм-канале.