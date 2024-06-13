Бывший депутат Бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт заявил, что проигрыш партии президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент и последующий роспуск французского парламента говорит об истерике, свидетельствующей о конце выступавшего за войну с Россией истеблишмента. Соответствующее заявление бывший законотворец сделал в интервью "Царьграду".

"Макрон будет первым, кто полетит кувырком вместе со всеми его решениями, которые он сейчас принимает. Что он ожидает от этого? Ничего, позор. Просто позор", — заявил Гердт.

Собеседник канала заявил, что аналогичная ситуация сейчас происходит и в Германии, где "присели" все воинствующие партии. Также, по его словам, руководящая коалиция "получила пинок", который показывает реальное отношение народа к ней.

Бывший депутат Бундестага заявил, что на этом фоне поднимается движение за прекращение эскалации украинского конфликта и его мирное урегулирование. Похожие процессы, как отметил Гердт, происходят ещё и в Австрии.

Экс-парламентарий подчеркнул, что таким образом партиям войны прозвучало предупреждение, что их игра закончилась. Им придётся серьёзно поменять риторику, так как они боятся потерять ещё 5–15% голосов.