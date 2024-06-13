"Полетит кувырком": Названы последствия позорного проигрыша Макрона на выборах в ЕП
Экс-депутат Гердт: Макрон первый из выступавших за войну "полетит кувырком"
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Бывший депутат Бундестага, председатель Международного совета русских немцев Вальдемар Гердт заявил, что проигрыш партии президента Франции Эмманюэля Макрона на выборах в Европарламент и последующий роспуск французского парламента говорит об истерике, свидетельствующей о конце выступавшего за войну с Россией истеблишмента. Соответствующее заявление бывший законотворец сделал в интервью "Царьграду".
"Макрон будет первым, кто полетит кувырком вместе со всеми его решениями, которые он сейчас принимает. Что он ожидает от этого? Ничего, позор. Просто позор", — заявил Гердт.
Собеседник канала заявил, что аналогичная ситуация сейчас происходит и в Германии, где "присели" все воинствующие партии. Также, по его словам, руководящая коалиция "получила пинок", который показывает реальное отношение народа к ней.
Бывший депутат Бундестага заявил, что на этом фоне поднимается движение за прекращение эскалации украинского конфликта и его мирное урегулирование. Похожие процессы, как отметил Гердт, происходят ещё и в Австрии.
Экс-парламентарий подчеркнул, что таким образом партиям войны прозвучало предупреждение, что их игра закончилась. Им придётся серьёзно поменять риторику, так как они боятся потерять ещё 5–15% голосов.
Напомним, что партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате глава Пятой Республики распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов.