Чтоб не сболтнули лишнего: Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы интервью

Украинские командиры теперь обязаны согласовывать тексты своих публичных выступлений с управлением стратегических коммуникаций ВСУ. Как пишет издание "Страна.ua", соответствующий приказ уже подписан.

"Приказ, в частности, касается "руководителей (командиров, начальников) структурных подразделений аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих сил обороны", — пишет издание.

Теперь вышеперечисленные лица должны согласовывать тезисы интервью, брифингов, блогов, комментариев с управлением стратегических коммуникаций ВСУ. Указано, что в соответствии с новым приказом материалы необходимо утвердить не позднее чем за трое суток до публикации.