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12 июня, 22:52

Чтоб не сболтнули лишнего: Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы интервью

"Страна.ua": Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений

Украинские командиры теперь обязаны согласовывать тексты своих публичных выступлений с управлением стратегических коммуникаций ВСУ. Как пишет издание "Страна.ua", соответствующий приказ уже подписан.

"Приказ, в частности, касается "руководителей (командиров, начальников) структурных подразделений аппарата главнокомандующего ВСУ, Генштаба ВСУ, органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, учреждений и организаций ВСУ, других составляющих сил обороны", — пишет издание.

Теперь вышеперечисленные лица должны согласовывать тезисы интервью, брифингов, блогов, комментариев с управлением стратегических коммуникаций ВСУ. Указано, что в соответствии с новым приказом материалы необходимо утвердить не позднее чем за трое суток до публикации.

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Тем временем жестокость командиров ВСУ набирает обороты. Как писал Life.ru, военнослужащие 81-й аэромобильной бригады ВСУ, выбывшие из строя по причине инвалидности, не могут вернуться домой и де-факто удерживаются в заложниках. Как выяснилось, признанные негодными к службе в десантно-штурмовых войсках солдаты живут в запертом подвале больше трёх месяцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Оксана Попова
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