Российский историк предложил добавить в календарь ещё один День Победы

До 1917 года в России каждое 25 декабря по старому стилю в России праздновалась победа над наполеоновской Францией в Отечественной войне 1812 года. В беседе с aif.ru писатель, историк, главный редактор проекта "Россия – моя история" Александр Мясников напомнил об этом празднике и призвал вернуть его в календарь.

Он сообщил, что в настоящее время в РФ празднуется восемь государственных праздников, а День России из них является самым молодым. До революции в нашей стране было гораздо больше праздников, в том числе связанных с императором и его семьёй.

"Я, например, ратую за то, чтобы у нас появился ещё один День Победы — над наполеоновской Францией в Отечественной войне 1812 года", — заявил собеседник издания.

Историк напомнил, что эту дату праздновали ещё до революции перед Новым годом. Также писатель рассказал, что второй День Победы уже был в Советском Союзе, в котором 3 сентября в 1945–1946 годах отмечалась победа над милитаристской Японией.