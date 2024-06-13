Маск призвал признать ряд украинских НПО террористическими организациями

Американский миллиардер Илон Маск призвал включить некоторые украинские неправительственные организации (НПО) в список террористических. Об этом он написал на странице в своей социальной сети X.

Таким образом предприниматель отреагировал на инициативу американского Конгресса, подразумевающую лишение финансирования от США украинских неправительственных организаций. Речь идёт об объединениях, "очерняющих американских консерваторов, включая законодателей, за несогласие с украинским курсом президента США Джо Байдена".

"Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций", — призвал Маск.