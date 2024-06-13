Кинолог рассказал, как приучить собаку к грозе

Страх грозы является одной из самых распространённых поведенческих фобий среди собак. О том, как приучить четвероногого друга к этому погодному явлению, в беседе с Regions.ru рассказал кинолог Александр Бородач.

Специалист Балашихинского кинологического центра "Феникс" сообщил, что для того, чтобы воспитать в собаке отсутствие страха при ударе молнии и грома, её заранее надо приучать к резким звукам. Эксперт посоветовал во время дрессировки связывать их с чем-нибудь положительным.

Если гроза застала пса на улице, то его следует успокоить, погладить или дать ему еду. В то же время маленьких щенков не стоит брать на руки, так как они могут почувствовать нервозность хозяина.

Есть также породы собак, которые боятся воды больше, чем звуков. К ним относятся стаффы и питбули. Помимо того, собеседник издания подчеркнул, что единого подхода к воспитанию смелости у собак в грозу нет, а дрессировать пса можно как на спецплощадках или в клубах, так и самостоятельно.

"Здесь всё, как и у нас, зависит от характера. Кто-то жмётся к хозяину, а кто-то срывается. Конечно, при первых признаках грозы надо посадить собаку на поводок, чтобы она не могла потеряться", — заявил Бородач.

Если четвероногий друг всё-таки убежал, то его сначала надо успокоить. Для этого нужно либо дать ему простые и привычные команды, либо постараться отвлечь его внимание на что-то другое.