Инстасамка отсудила более 2 млн рублей у Стаса Ярушина за песню "За деньги да"

Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) отсудила у шоумена Стаса Ярушина более 2 млн рублей за песню "За деньги да". Об этом узнал SHOT.

Конфликт звёзд уходит корнями ещё в сентябрь 2023 года, когда на шоу Ярушина МузLoft певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала песню "За деньги да" и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила композицию. Зотеева в ответ потребовала публичных извинений, а когда их не последовало, подала в суд на Ярушина за нарушение авторских прав и выиграла дело.

Теперь Стас должен выплатить Инстасамке 2 млн рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч — за оплату юристов, 43,6 тысячи за оформление нотариального протокола и госпошлину — 39 тысяч. Также Ярушин должен удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.