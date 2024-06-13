Инстасамка отсудила более 2 млн рублей у Стаса Ярушина за песню "За деньги да"
Инстасамка, Стас Ярушин, Mia Boyka. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka, yarushinstanislav, miaboyka
Певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) отсудила у шоумена Стаса Ярушина более 2 млн рублей за песню "За деньги да". Об этом узнал SHOT.
Конфликт звёзд уходит корнями ещё в сентябрь 2023 года, когда на шоу Ярушина МузLoft певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала песню "За деньги да" и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила композицию. Зотеева в ответ потребовала публичных извинений, а когда их не последовало, подала в суд на Ярушина за нарушение авторских прав и выиграла дело.
Теперь Стас должен выплатить Инстасамке 2 млн рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч — за оплату юристов, 43,6 тысячи за оформление нотариального протокола и госпошлину — 39 тысяч. Также Ярушин должен удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.
А ранее хит "За деньги да" прозвучал на шоу "Голос", но здесь никаких проблем с авторскими правами не было, поскольку песню исполнила сама Инстасамка. Она вышла на сцену в качестве участницы, и наставники сразу узнали её и развернулись все, кроме Антона Беляева.