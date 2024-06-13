В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовала СБУ

В Хабаровске задержаны двое владельцев "фермы" с тысячами сим-карт, которые использовали спецслужбы Украины для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным источника, два местных жителя причастны к администрированию специализированных сим-боксов с подключёнными к ним сим-картами, которые применялись украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в России. Так, симки использовали для обезличенной регистрации в соцсетях, откуда и отправлялись ложные сообщения о минировании в том числе школ.

Силовики изъяли 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт. "Администраторы" заявили, что абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах", получая прибыль за аренду оборудования.

Пока уголовное дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба.