ФСБ и МВД выявили хищение 1 млрд рублей из соцвыплат по липовым документам ЕС

В ЦОСе отметили, что выплаты были оформлены на основании липовых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Германии, Бельгии, Франции, Австрии, а также российскими посольствами в этих странах. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, по подозрению в мошенничестве были задержаны несколько жителей Ингушетии. По данным следствия, с 2019 по 2022 год злоумышленники изготавливали поддельные договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа между ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия" и покупателями данных объектов. Для этого использовались фальшивые документы детей, якобы рождённых за пределами нашей страны. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершённом группой лиц. В настоящее время они соединены в одно производство. По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.