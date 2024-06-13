ФСБ и МВД выявили хищение 1 млрд рублей из соцвыплат по липовым документам ЕС
Российские силовики вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и соцвыплат с использованием фальшивых документов стран Евросоюза. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, предварительно, ущерб госбюджету оценивается в один миллиард рублей.
Кадры задержания подозреваемых в хищении более одного миллиарда рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк
"ФСБ совместно с МВД и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия" в особо крупных размерах", — говорится в сообщении.
В ЦОСе отметили, что выплаты были оформлены на основании липовых свидетельств о рождении и смерти, якобы выданных органами власти Германии, Бельгии, Франции, Австрии, а также российскими посольствами в этих странах. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, по подозрению в мошенничестве были задержаны несколько жителей Ингушетии. По данным следствия, с 2019 по 2022 год злоумышленники изготавливали поддельные договоры купли-продажи объектов недвижимости, а также договоры займа между ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия" и покупателями данных объектов. Для этого использовались фальшивые документы детей, якобы рождённых за пределами нашей страны. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершённом группой лиц. В настоящее время они соединены в одно производство. По местам жительства и работы подозреваемых проведены обыски, в ходе которых оперативники изъяли документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
"В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде домашнего ареста", — добавила Волк.
Ранее Life.ru сообщал о том, как сотрудники ФСБ по подозрению в хищении 2,8 миллиарда рублей пресекли деятельность группы лиц в Республике Дагестан. Следствие пришло к предварительному выводу о том, что подозреваемые несколько лет занимались незаконной деятельностью, закрывая глаза на нарушения при проведении работ по созданию в регионе комплексной системы учёта электроэнергии, снабжённой автоматизированной системой сбора информации.
Кадр из видео Telegram / Ирина Волк