"Вот такая милота": В крымском сафари-парке "Тайган" в День России родился страусёнок

В сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма родился страусёнок. Малыш появился на свет в День России, 12 июня, сообщил директор зоопарка Олег Зубков.

В крымском сафари-парке "Тайган" в День России родился страусёнок. Видео © VK / Олег Зубков

"С пополнением нас! Вот такая милота появилась на свет", — написал он в соцсети "ВКонтакте" и опубликовал умилительные кадры с птенчиком.

При этом в кладке остался ещё десяток яиц, и есть шанс, что вылупятся и другие птенцы. Стоит отметить, что африканские страусы очень быстро растут, прибавляя по одному сантиметру в сутки, и уже к семимесячному возрасту превышают средний рост взрослого человека. Взрослый страус весит около 150 килограммов, а его рост — 2,5 метра.