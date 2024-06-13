Россиянам рассказали, когда печень трески перестаёт быть полезной Эксперт Пронина: Людям с болезнями ЖКТ не стоит злоупотреблять печенью трески 13 июня, 11:30 Людям с болезнями ЖКТ не стоит злоупотреблять печенью трески. © Freepik.com / jcomp

Многие слышали о пользе печени трески — в магазинах её продают в виде консервов, приправленных солью, чёрным перцем и лавровым листом. Кому стоит включить этот продукт в рацион, а кому — лучше избегать, Life.ru рассказала и.о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Пронина.

В состав печени атлантической трески входит более 60% жира и, как следствие, много жирорастворимых витаминов (А, Д, Е) и ненасыщенных жирных кислот, относящихся к числу антиоксидантов. Именно из печени трески ранее изготавливали биологически активную добавку "Рыбий жир", в пользе которой сомневаться не стоит. Ирина Пронина И.о. завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Однако, поскольку жирорастворимые витамины медленно выводятся из организма, есть небольшой риск их передозировки — если одновременно употреблять БАД, витаминные препараты, прописанные врачом, и печень трески. Передозировка витаминов случается редко, но она так же вредна, как и недостаток, предупреждает Пронина. Кроме того, злоупотреблять печенью трески не стоит людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и желчного пузыря, так как жиры в их организме усваиваются хуже.

Кроме печени трески источниками жирорастворимых витаминов могут быть яйца, сливочное масло, молоко и другие продукты. Много витамина D содержится также в лососе или сельди (в нежирных сортах рыбы его меньше, но он тоже присутствует), икре, сыре. Растительными источниками витамина D могут быть грибы, в частности шампиньоны, лисички, шиитаке.

Ранее Life.ru писал, что печень трески и фейхоа являются полезными для щитовидной железы. Однако на этом список нужных для организма продуктов не заканчивается.

Авторы Андрей Горяничев