В России начал расти спрос на деликатесных трубачей, добываемых в Охотском море

В России увеличился спрос на деликатесного трубача — брюхоногого моллюска, которого добывают в Охотском море. В 2024 году на внутренний рынок поступает около 30% улова, хотя ранее большая часть шла на экспорт, сообщает РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Гендиректор крупнейшего добытчика этого моллюска в России "Тихрыбком Магаданские морепродукты" Вадим Ермолаев подтвердил, что в стране наблюдается повышенный спрос на трубача. Глава предприятия отметил, что в 2023 году около 85% трубача шло на экспорт, однако в этом году баланс сместился на внутренний рынок. В частности, по его словам, динамика продаж мяса моллюска растёт уже на протяжении четырёх месяцев.

По сведениям ВАРПЭ, в мире ежегодно вылавливают около 75 тысяч тонн трубача. Рыбаки из России добывают около 6,5 тысячи тонн и занимают пятое место в мире. Лидером по вылову является Великобритания, затем идут Мексика, Франция и Южная Корея.

"Росту поставок на внутренний рынок способствовало увеличение спроса, в первую очередь в ресторанном секторе. Этому предшествовала серьёзная работа рыбопромышленных компаний с поварским сообществом над созданием культуры потребления деликатеса внутри страны. Сегодня российские компании производят широкую линейку продукции из трубача, которая становится всё более востребована и в рознице", — пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Кроме того, трубач становится популярным в России, так как цена на него не менялась с 2019 года. На внутреннем рынке она равна 1 350 рублям за килограмм, что в два раза меньше цены на краба. По словам Зверева, с мая 2023 года трубач подешевел на 17% — до 1 221 рубля за килограмм. В России есть возможность для наращивания продукции в розницу и в кафе, подытожил глава ВАРПЭ.