Эксперт объяснил, почему у глазных капель такой короткий срок годности Эксперт Усов: Срок годности у глазных капель — это не маркетинговая уловка 13 июня, 10:46 Срок годности у глазных капель — это не маркетинговая уловка. Обложка © Freepik.com

Срок годности у многих глазных капель довольно короткий — часто пациент даже не успевает до конца использовать препарат и всю упаковку приходится выбрасывать. С чем это связано, Life.ru рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Это не маркетинговая уловка. Потому что, во-первых, при вскрытии флакона нарушается стерильность. Раствор стерилен, пока флакон герметично закрыт. Во-вторых, если эти капли, допустим, содержат какой-то антибиотик или антимикробный компонент, он в открытом флаконе начинает разрушаться, приходит в негодность. Очень часто в офтальмологические капли добавляют консерванты, и эти консерванты сохранность капель обеспечивают, только когда флакон закрыт. Константин Усов Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения

К тому же, если у человека, к примеру, инфекционный конъюнктивит, он подносит флакон к глазу, и патогенные микроорганизмы могут попасть в раствор, начать там размножаться, поэтому через определённый период применение таких капель станет просто небезопасным, предупреждает Усов.

Поэтому эксперт советует не оставлять капли про запас, если срок их годности вышел. Даже при правильном хранении они уже не будут вам полезны.

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Авторы Андрей Горяничев