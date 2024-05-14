Офтальмолог раскрыла, как часто надо моргать, чтобы не страдать синдромом сухого глаза Офтальмолог Семакина: К сухости глаз могут привести отопление или кондиционер 14 мая, 05:40 К сухости глаз могут привести отопление или кондиционер. Обложка © Freepik.com

Многие люди после работы на компьютере или долгого использования гаджетов жалуются на повышенную сухость и зуд глаз, на чувство "песка", покраснение белков, светобоязнь и повышенное слезотечение. Всё это — симптомы синдрома сухого глаза. О причинах такого неприятного состояния Life.ru рассказала врач-офтальмолог Анна Семакина.

Причины сухости глаза можно разделить на внешние и внутренние. Внешние — это сухость в помещении из-за отопления, работы кондиционера. Это приводит к высушиванию слёзной плёнки. В таких случаях врач рекомендует пользоваться увлажнителями, пить побольше жидкости, использовать капли.

Работа за компьютером — ещё один внешний фактор.

При долгой работе за компьютером мы реже моргаем, а моргание — это условие, которое позволяет нам увлажнить поверхность глаза. При каждом моргании у нас выделяется слёзная плёнка. Соответственно, когда мы моргаем редко, она не выделяется и высыхает. Поэтому каждые 20 минут нужно делать перерывы от работы по 20 секунд, можно закрывать глаза, усиленно моргать — это тоже будет приводить к увлажнению. Анна Семакина Врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии "Открытая клиника"

Внутренние факторы — это возрастные изменения, изменения краёв век, гормональные нарушения. Например, после 45 лет организм женщины начинает движение в сторону менопаузы, происходит гормональная перестройка, что может провоцировать сухость глаз. В то же время в подростковый период также может нарушиться работа желёз, что приводит к дополнительной сухости, воспалению. Другие внутренние причины — это нарушения в работе щитовидной железы, сахарный диабет, приём гормональных, неврологических препаратов, приём препаратов психотерапевтического профиля.

"Зачастую проблема решается назначением дополнительной увлажняющей терапии. В зависимости от выраженности синдрома сухого глаза, от того, какой слой слёзной плёнки повреждён, врач назначает препараты, содержащие либо гиалуроновую кислоту в определённом количестве, либо комбинированные препараты, либо препараты на мазевой основе, которые можно использовать вечером", — добавила Семакина.

А ранее Life.ru рассказывал, из чего "сделаны" наши слёзы. В слезе содержится огромное количество разных компонентов, в частности 150 видов липидов, 18 видов муцинов и порядка 500 видов белка.

Авторы Андрей Горяничев