В Подмосковье врачи спасли девочку весом 590 граммов, рождённую на 28-й неделе
Девочка, рождённая на 28 неделе, и её мать. Обложка © Минздрав Подмосковья
Врачи Видновского перинатального центра в Подмосковье спасли девочку, которая появилась на свет на 28-й неделе. При рождении малышка весила всего 590 граммов. Её сразу же перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, отметили в пресс-службе регионального минздрава.
"Почти четыре месяца девочка выхаживалась специалистами нашего перинатального центра, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорождённых, потом в патологии недоношенных, и последний месяц была на реабилитации", — сообщил врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.
По его словам, в результате слаженной работы медиков малышка теперь весит 2,5 килограмма. К слову, маму с дочерью уже выписали. Специалисты будут следить за развитием девочки.
Ранее Life.ru писал, что 34-летняя жительница подмосковного Чехова стала мамой в тринадцатый раз. Роды прошли без осложнений, а появление ребёнка на свет связано с магией чисел.