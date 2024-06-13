В Подмосковье врачи спасли девочку весом 590 граммов, рождённую на 28-й неделе

Врачи Видновского перинатального центра в Подмосковье спасли девочку, которая появилась на свет на 28-й неделе. При рождении малышка весила всего 590 граммов. Её сразу же перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, отметили в пресс-службе регионального минздрава.

"Почти четыре месяца девочка выхаживалась специалистами нашего перинатального центра, в том числе в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорождённых, потом в патологии недоношенных, и последний месяц была на реабилитации", — сообщил врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

По его словам, в результате слаженной работы медиков малышка теперь весит 2,5 килограмма. К слову, маму с дочерью уже выписали. Специалисты будут следить за развитием девочки.