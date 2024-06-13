Лежит у машины: Life.ru публикует первое видео после жёсткой аварии с депутатом ГД Езубовым

Первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову после аварии, которая произошла накануне днём, оказали очевидцы. Об этом свидетельствует видео, опубликованное телеграм-каналом SHOT.

Последствия ДТП с участием депутата Госдумы Алексея Езубова и экс-топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына. Видео © Telegram / SHOT

На первых кадрах после столкновения запечатлено, как парламентарий лежит на земле возле авто, до приезда скорой за его состоянием следят прохожие. Известно, что медики после госпитализации уже стабилизировали его состояние. Аналогичная ситуация и с другим участником ДТП, экс-топ-менеджером Huawei Евгением Лисицыным. Обоих отпустили на стационарное лечение.