Лежит у машины: Life.ru публикует первое видео после жёсткой аварии с депутатом ГД Езубовым
SHOT: Врачи стабилизировали состояние депутата Езубова после ДТП в Подмосковье
Последствия ДТП с участием депутата Госдумы Алексея Езубова и экс-топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына. Обложка © Telegram / SHOT
Первую помощь депутату Госдумы Алексею Езубову после аварии, которая произошла накануне днём, оказали очевидцы. Об этом свидетельствует видео, опубликованное телеграм-каналом SHOT.
Последствия ДТП с участием депутата Госдумы Алексея Езубова и экс-топ-менеджера Huawei Евгения Лисицына. Видео © Telegram / SHOT
На первых кадрах после столкновения запечатлено, как парламентарий лежит на земле возле авто, до приезда скорой за его состоянием следят прохожие. Известно, что медики после госпитализации уже стабилизировали его состояние. Аналогичная ситуация и с другим участником ДТП, экс-топ-менеджером Huawei Евгением Лисицыным. Обоих отпустили на стационарное лечение.
Как сообщал Life.ru, Mercedes Езубова влетел в Land Rover Discovery, за рулём которого был Лисицин, в подмосковной Истре. Оба водителя получили сотрясение и черепно-мозговую травму. Известно, что участники аварии были трезвыми за рулём.