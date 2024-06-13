"Я не в том возрасте": Месси не поможет сборной Аргентины на Олимпиаде
Месси заявил, что не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже
Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Аргентинский нападающий "Интер Майами", восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира Лионель Месси рассказал, почему не сможет помочь сборной своей страны на парижской Олимпиаде 2024 года. 36-летний футболист отметил, что уже не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах подряд.
"Трудно думать об Олимпиаде прямо сейчас, ведь я нахожусь на Кубке Америки. Это будет период в два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе. Более того, я не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах", — цитирует Месси ESPN.
Месси в составе "Барселоны" стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Затем он перешёл в ПСЖ и два раза выиграл чемпионат Франции и один раз суперкубок страны. В 2022 году в составе сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира, также на его счету есть олимпийское золото 2008 года, победа в Кубке Америки – 2021 и трофей Финалиссимы-2022.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. В футбольном турнире могут участвовать игроки, которым не более 23 лет. При этом каждая команда может усилиться тремя футболистами, чей возраст превышает эту планку.