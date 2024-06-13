"Я не в том возрасте": Месси не поможет сборной Аргентины на Олимпиаде

Аргентинский нападающий "Интер Майами", восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира Лионель Месси рассказал, почему не сможет помочь сборной своей страны на парижской Олимпиаде 2024 года. 36-летний футболист отметил, что уже не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах подряд.

"Трудно думать об Олимпиаде прямо сейчас, ведь я нахожусь на Кубке Америки. Это будет период в два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе. Более того, я не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах", — цитирует Месси ESPN.

Месси в составе "Барселоны" стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Затем он перешёл в ПСЖ и два раза выиграл чемпионат Франции и один раз суперкубок страны. В 2022 году в составе сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира, также на его счету есть олимпийское золото 2008 года, победа в Кубке Америки – 2021 и трофей Финалиссимы-2022.