ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 11:40

"Я не в том возрасте": Месси не поможет сборной Аргентины на Олимпиаде

Месси заявил, что не сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Аргентинский нападающий "Интер Майами", восьмикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира Лионель Месси рассказал, почему не сможет помочь сборной своей страны на парижской Олимпиаде 2024 года. 36-летний футболист отметил, что уже не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах подряд.

"Трудно думать об Олимпиаде прямо сейчас, ведь я нахожусь на Кубке Америки. Это будет период в два-три месяца подряд, когда меня не будет в клубе. Более того, я не в том возрасте, чтобы играть на всех турнирах", — цитирует Месси ESPN.

Месси в составе "Барселоны" стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов. Затем он перешёл в ПСЖ и два раза выиграл чемпионат Франции и один раз суперкубок страны. В 2022 году в составе сборной Аргентины Месси победил на чемпионате мира, также на его счету есть олимпийское золото 2008 года, победа в Кубке Америки – 2021 и трофей Финалиссимы-2022.

Евро-2024: состав, фавориты и возможные сенсации
Евро-2024: состав, фавориты и возможные сенсации

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. В футбольном турнире могут участвовать игроки, которым не более 23 лет. При этом каждая команда может усилиться тремя футболистами, чей возраст превышает эту планку.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Лионель Месси
  • Сборная Аргентины
  • Олимпиада
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров