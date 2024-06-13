Ученые определили неочевидную причину потери зубов у пожилых женщин

Хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы может вызывать выпадение зубов в результате нарушений минерального костного обмена. К такому выводу пришли южнокорейские учёные из Национального университета Чоннам, результаты их исследований опубликованы в журнале Menopause.

Учёные изучили информацию о состоянии здоровья 65 тысяч добровольцев, оценив работу их почек. В результате стало известно, что снижение клубочковой фильтрации тесно связано с потерей зубов у женщин от 66 до 79 лет. Если почки не могут отфильтровать вредные элементы, то нарушается минеральный обмен в организме и зубы не снабжаются минералами.