Ученые определили неочевидную причину потери зубов у пожилых женщин
Menopause: Выпадение зубов в постменопаузе вызвано хронической болезнью почек
Выпадение зубов в постменопаузе вызвано хронической болезнью почек. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poppy Pix
Хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы может вызывать выпадение зубов в результате нарушений минерального костного обмена. К такому выводу пришли южнокорейские учёные из Национального университета Чоннам, результаты их исследований опубликованы в журнале Menopause.
Учёные изучили информацию о состоянии здоровья 65 тысяч добровольцев, оценив работу их почек. В результате стало известно, что снижение клубочковой фильтрации тесно связано с потерей зубов у женщин от 66 до 79 лет. Если почки не могут отфильтровать вредные элементы, то нарушается минеральный обмен в организме и зубы не снабжаются минералами.
Ранее Life.ru рассказывал, что проблемы с почками могут возникнуть, если пить ржавую воду, которая содержит много железа. Это чревато аллергическими реакциями, расстройством пищеварения, нарушением функции печени, почек и эндокринной системы.