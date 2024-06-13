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13 июня, 12:55

ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алёшки, один человек погиб, трое ранены

Сальдо: Один человек погиб, трое пострадали при атаке ВСУ на Херсонскую область

Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Один человек погиб, трое пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Херсонскую область, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, под вражеским ударом оказались города Новая Каховка и Алёшки.

"В Новой Каховке в результате прилёта снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алёшках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу", — написал Сальдо в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате украинского обстрела в Новокаховском городском округе были повреждены электросети. По словам Сальдо, по меньшей мере семь населённых пунктов, в которых проживают около четырёх тысяч человек, оказались обесточены.

А ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица.

В ДНР сообщили о трёх погибших после 17 обстрелов ВСУ
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Наталья Исакова
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