ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алёшки, один человек погиб, трое ранены
Сальдо: Один человек погиб, трое пострадали при атаке ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Один человек погиб, трое пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Херсонскую область, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, под вражеским ударом оказались города Новая Каховка и Алёшки.
"В Новой Каховке в результате прилёта снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алёшках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 года рождения. Все трое пострадавших доставлены в больницу", — написал Сальдо в телеграм-канале.
Он добавил, что в результате украинского обстрела в Новокаховском городском округе были повреждены электросети. По словам Сальдо, по меньшей мере семь населённых пунктов, в которых проживают около четырёх тысяч человек, оказались обесточены.
А ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Шебекине Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, у одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица.