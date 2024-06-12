В ДНР сообщили о трёх погибших после 17 обстрелов ВСУ

Три мирных жителя ДНР погибли, ещё шесть получили ранения в среду, 12 июня, в результате обстрелов со стороны украинских войск. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. По его данным, за день противник обстрелял территорию ДНР 17 раз, в общей сложности был выпущен 51 боеприпас.

"Во время обстрела с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм погибли женщины 1977 и 1959 года рождения в Петровском районе столицы региона (Донецк. — Прим. Life.ru)", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Также, по его словам, в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА на легковой автомобиль погибла женщина 1978 года рождения. Кроме того, ранения средней тяжести получили двое мужчин 1981 и 1976 года рождения. А при исполнении служебных обязанностей в результате вражеской атаки пострадали четверо сотрудников МЧС России.

В результате ударов ВСУ по Кировскому району Донецка (населённый пункт Старомихайловка) повреждения получил жилой дом, а в Ясиноватой — объект энергетики. Также в Петровском районе Донецка повреждён легковой автомобиль, добавил Пушилин.