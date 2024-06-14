Что известно о новых масштабных санкциях США от 12 июня и как это повлияет на Россию 12 июня США объявили о введении нового пакета санкций в отношении России. Под ограничительные меры попали 30 физических лиц и более 200 компаний. Под вторичные санкции попали физические и юридические лица из КНР, Белоруссии и других государств. 14 июня, 10:06 Что известно о новых масштабных санкциях США от 12 июня и как это повлияет на Россию. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Цель новых санкций США против России

Политика санкционного давления на РФ напрямую связана с проводимой Россией специальной военной операцией в отношении Украины. Поэтому главной причиной введения ограничительных мер можно считать стремление ослабить экономику России. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов.

— Катастрофы в экономике России не только не ждут, но вообще предполагают сохранение активного её роста, — уверен эксперт.

В самом Минфине США, который ввёл ограничительные меры, назвали целью нового санкционного пакета стремление ограничить доступ российской военно-промышленной базы к программному обеспечению и ИТ-услугам.

Также некоторые эксперты уверены, что санкции, введённые Вашингтоном, направлены на ограничение сотрудничества РФ со странами БРИКС в преддверии саммита глав государств объединения, который пройдёт в октябре в Казани.

Кто попал под санкции США

Под ограничительные меры попали более 200 компаний из России и КНР. В частности, речь идёт о Мосбирже, НРД, Национальном клиринговом центре, банке "Точка", "Синара — транспортные машины", "Банковские инновационные системы", "Геоскан", "Элекком логистик", "Инжект", "Гознак", "Газпром инвест", "Газпроммаш", "Согаз", "Морстрой", "Спецэлектронсистемы", "Протон-Импульс", "Биртранс", "Астрокупол" и другие. Также ограничения наложены на отделения "Промсвязьбанка", ВТБ.

Также в перечень вошло 30 физических лиц из РФ. В частности, это трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, бывший руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шёлковый путь" Булат Янборисов и гендиректор "Русхимальянса" Кирилл Селезнёв.

Когда санкции вступят в силу

Ограничения начнут действовать с 12 сентября текущего года. В Минфине США отметили, что запрет вводится на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединённых Штатов или лицом из Соединённых Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере IТ и услуг по проектированию, или услуг IТ-поддержки, или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории РФ".

Прекращение торгов в долларах и евро

Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларами и евро с 13 июня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rullet

Накануне Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларами и евро с 13 июня. "На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро", — говорилось в сообщении биржи.

В Центральном банке РФ уточнили, что сделки с американской и европейской валютами продолжатся вне биржевой площадки. Для определения официальных курсов двух валют к рублю регулятор будет учитывать банковскую отчётность и информацию, поступающую от цифровых платформ внебиржевых торгов. Физические и юридические лица могут продолжить покупку и продажу долларов и евро через российские банки. Все средства в данных валютах будут сохраняться, добавили в ЦБ.

Сколько будет стоить доллар и как новые ограничения повлияют на жизнь россиян

Введённые Вашингтоном санкции могут поспособствовать укреплению рубля и росту цен на импортные товары. Такое мнение Life.ru высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Мы привыкли, что у нас курс складывается по результатам биржевых торгов, после чего ЦБ устанавливает официальный курс. На самом деле курс зависит и от других факторов: состояние внешнеторгового баланса, внебиржевой рынок, инсайдерская информация и другие. Поэтому считать, что биржевой курс единственно верный, на данный момент не приходится. Это слишком простое понимание. Курс — это результат одновременного воздействия нескольких факторов, — сказал эксперт.

По его словам, раньше в нашей стране курс рубля был занижен, поскольку не учитывался ряд факторов, в частности, ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

— Поэтому, если ЦБ будет считать более адекватный курс в сравнении с биржевым, мы можем рассчитывать на укрепление рубля. Но радоваться раньше времени не следует, так как экономика не терпит резких перепадов. Поэтому радикального изменения ожидать не приходится, — добавил Беляев.

На стоимость драгоценных металлов санкции существенного влияния не окажут, считает экономист. По его словам, Мосбиржа хоть и важный инструмент, но его можно легко заменить другим. В частности, сейчас идут переговоры с казахской биржей, или это могут быть другие площадки. "Один рынок закрыли — мы пошли на другой, если в упрощённом виде", — отметил он. При этом импортные товары могут вырасти в цене.

— Продавцы, работающие на нашем рынке, используют любой предлог, имеет ли он к этому отношение или нет, чтобы повысить цены. Рост цен они объясняют следствием сильно затруднённых условий работы. Я не думаю, что они обнаглеют, как это было в прошлом году, когда цены на яйца выросли на 60%. Но примерно на 10% цены могут подняться, — заключил Беляев.

Авторы Альмир Хабибуллин