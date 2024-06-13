Десятки туристов зависли в воздухе на канатной дороге в Сочи

Десятки туристов застряли на канатной дороге на "Розе Хутор" в Сочи. Как сообщает SHOT, люди жалуются на отсутствие воздуха в кабинках, а также на сильное раскачивание из-за ветра.

Десятки туристов застряли на канатной дороге на "Розе Хутор" в Сочи. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, движение канатной дороги постепенно запускается, однако поехали ещё не все кабинки. Пассажирам обещают устранить проблемы в течение получаса. Посетители "Розы Хутор" рассказали, что видели задымление на верхней опоре. Между тем у входа в кабинки наблюдается огромная очередь желающих прокатиться, их количество не уменьшается, даже несмотря на ЧП.