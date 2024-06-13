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13 июня, 12:46

Десятки туристов зависли в воздухе на канатной дороге в Сочи

SHOT: Туристы застряли в кабинках на канатной дороге на "Розе Хутор" в Сочи

Канатная дорога в Сочи. Обложка © SHOT

Канатная дорога в Сочи. Обложка © SHOT

Десятки туристов застряли на канатной дороге на "Розе Хутор" в Сочи. Как сообщает SHOT, люди жалуются на отсутствие воздуха в кабинках, а также на сильное раскачивание из-за ветра.

Десятки туристов застряли на канатной дороге на "Розе Хутор" в Сочи. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, движение канатной дороги постепенно запускается, однако поехали ещё не все кабинки. Пассажирам обещают устранить проблемы в течение получаса. Посетители "Розы Хутор" рассказали, что видели задымление на верхней опоре. Между тем у входа в кабинки наблюдается огромная очередь желающих прокатиться, их количество не уменьшается, даже несмотря на ЧП.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Туле спасатели сняли с застрявшей карусели 16 человек, в том числе — детей. Уточняется, что аттракцион остановился из-за технической неисправности.

Дарья Нарыкова
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