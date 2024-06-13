Коммерческий директор бутик-отеля Seneshal попала в ДТП с автозаком в Москве

В центре Москвы "мерседес" столкнулся с полным автозаком. Как сообщает SHOT, минимум один человек пострадал, медики оказали ему помощь на месте.

Кадры с места столкновения "мерседеса" с автозаком. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице. За рулём премиальной иномарки была коммерческий директор солнечногорского Seneshal Luxury Boutique Hotel & Spa Дарья Дацина. В автозаке перевозили задержанных. После ДТП их пересадили в новый автозак.

Бутик-отель Seneshal является победителем премии Top100 Awards 2022 в номинации "Лучший загородный отель для свадьбы", а также главной свадебной премии России Wedding Awards 2020 в номинации "Лучшая загородная площадка для свадьбы в России". Стоимость проживания в отеле в среднем составляет от 19 тысяч рублей в сутки.