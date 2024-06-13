Инфекционист запретил россиянам есть на пляже

На пляжах летом стоит соблюдать особый уровень гигиены и стараться вообще ничего не есть, даже мороженое и снеки. Об этом рассказал врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, если возможности посетить кафе или закусочную нет, в крайнем случае можно взять перекус в виде мытых фруктов, так как прочая еда быстро портится на жаре. Главное — соблюдать гигиену и часто мыть руки с мылом, чтобы не подхватить инфекционное заболевание. А по возвращении домой стоит тщательно промыть купальник и полотенце.

"Также после купания в море обязательно нужно принимать душ, чтобы смыть с кожи песок, соль и микроорганизмы. Старайтесь избегать попадания воды в уши, потому что это может спровоцировать возникновение инфекций. Рекомендуется использовать специальные защитные подушечки или надувные наушники для предотвращения этого", — приводит слова эксперта РИАМО.