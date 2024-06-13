Кириенко: Президентские гранты на 3,4 млрд рублей получат более 1300 НКО

1357 некоммерческих организаций получат президентскую грантовую поддержку. Об этом рассказал журналистам в четверг, 13 июня, первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. По его словам, в ходе второго конкурса 2024 года на гранты главы государства претендовали 10 539 инициатив.

Сергей Кириенко подвёл итоги заседания координационного комитета, на котором были приняты решения о финансировании Фондом президентских грантов социально значимых проектов НКО. Видео © Life.ru

"По решению координационного комитета гранты президента Российской Федерации на общую сумму 3389 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы", — отметил Кириенко, напомнив, что решение о поддержке инициатив принимают эксперты путём анонимного голосования, а координационный комитет со своей стороны лишь утверждает результаты и проходные баллы.

Замруководителя президентской администрации отметил, что в 2024 году, в Год семьи, участники подали особенно много интересных тематических проектов. И в этот раз впервые за всю историю конкурсов президентских грантов направление по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства вышло на первое место по количеству победивших проектов: 275 инициатив с объёмом финансирования со стороны фонда 643 млн рублей. Кроме того, финансирование в рамках текущей кампании получат 64 проекта, приуроченные к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки — 189 млн рублей.

"По итогам двух конкурсов 2024 года поддержано 2916 инициатив на общую сумму 7,7 млрд рублей, и ещё два миллиарда по поручению президента отправляются на софинансирование и поддержку регионов. Все средства идут на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций", — проинформировал Кириенко.

Также впервые в этом конкурсе получают поддержку проекты, поданные от некоммерческих организаций, зарегистрированных непосредственно во всех четырёх новых субъектах нашей страны: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. К 51 инициативе, уже поддержанной фондом в начале года для реализации в воссоединившихся субъектах, сейчас прибавляются ещё 39, итого — ровно 90 с общей суммой выделенных грантов на 502 млн рублей.