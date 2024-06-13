ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 15:09

Россиян предложили оповещать обо всех оформленных на них номерах

В ГД внесён проект об оповещении абонентов обо всех оформленных на них номерах

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. Об этом сообщил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

"Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — написал Пискарёв в телеграм-канале.

Уточняется, что данный проект внесли в нижнюю палату парламента Пискарёв и депутат Антон Горелкин. Парламентарии утверждают, что указанная инициатива позволит существенно сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путём. Кроме того, законопроектом предусмотрена передача оператором сведений о договоре после его заключения для размещения на портале "Госуслуги".

Россиян предостерегли от частой смены SIM-карт, чтобы не лишиться "Госуслуг"
Россиян предостерегли от частой смены SIM-карт, чтобы не лишиться "Госуслуг"

К слову, Горелкин, который является одним из авторов законопроекта, ранее сообщил, что на "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" со всеми номерами пользователя. Такая норма направлена на защиту граждан от преступлений с использованием мобильной связи. Кроме того, более жёсткие требования вводятся и для иностранцев, которые пользуются услугами российских операторов связи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров