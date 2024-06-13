Россиян предложили оповещать обо всех оформленных на них номерах

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. Об этом сообщил глава Комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв.

"Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — написал Пискарёв в телеграм-канале.

Уточняется, что данный проект внесли в нижнюю палату парламента Пискарёв и депутат Антон Горелкин. Парламентарии утверждают, что указанная инициатива позволит существенно сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путём. Кроме того, законопроектом предусмотрена передача оператором сведений о договоре после его заключения для размещения на портале "Госуслуги".