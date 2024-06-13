Врач рассказал, почему летом опасно хранить воду в пластиковой бутылке
Эксперт Зыков призвал не хранить воду в пластиковых бутылках на солнце
Эксперт рассказал, почему летом нельзя хранить воду в пластиковой бутылке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mark Agnor
Сегодня люди привыкли к хранению воды в пластиковых бутылках, однако при нагревании на солнце или просто из-за жары жидкость теряет свои полезные свойства. Об этом рассказал специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.
"Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика. Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды ещё больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин", — говорит специалист в беседе с aif.ru.
По словам эксперта, ворсинки кишечника забивают более крупные куски микропластика, мешая усвоению пищи. Но самое опасное, что на этих кусочках растут бактерии, в том числе патогенные, которым нужна опора — микрочастицы, плёнки и так далее. Это чревато воспалениями и кишечными инфекциями, отметил Зыков.
Кандидат наук добавил, что ещё хуже, когда нагреваются окрашенные бутылки, они деградируют быстрее и активнее выделяют микрочастицы, металлы, фталаты и красители. Лучше всего в жару использовать стеклянные бутылки, так как они крайне устойчивы к внешнему воздействию.
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