Врач рассказал, почему летом опасно хранить воду в пластиковой бутылке

Сегодня люди привыкли к хранению воды в пластиковых бутылках, однако при нагревании на солнце или просто из-за жары жидкость теряет свои полезные свойства. Об этом рассказал специалист по пищевым производствам, кандидат технических наук Дмитрий Зыков.

"Держать воду в пластиковой бутылке на солнце не очень хорошая идея. Дело в том, что при этом происходит фотодеградация пластика. Из него выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды ещё больше ускоряет эти процессы. Наночастицы активно проникают через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, такой пластик обнаруживают даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин", — говорит специалист в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, ворсинки кишечника забивают более крупные куски микропластика, мешая усвоению пищи. Но самое опасное, что на этих кусочках растут бактерии, в том числе патогенные, которым нужна опора — микрочастицы, плёнки и так далее. Это чревато воспалениями и кишечными инфекциями, отметил Зыков.

Кандидат наук добавил, что ещё хуже, когда нагреваются окрашенные бутылки, они деградируют быстрее и активнее выделяют микрочастицы, металлы, фталаты и красители. Лучше всего в жару использовать стеклянные бутылки, так как они крайне устойчивы к внешнему воздействию.