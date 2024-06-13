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13 июня, 15:18

В Китае пенсионер купил на барахолке книги с секретными военными данными

В Китае пенсионер купил в пункте приёма утильсырья книги, в которых, как потом выяснилось, оказались секретные материалы конфиденциальной военной информации. Об этом сообщает Министерство госбезопасности КНР.

Коллекционер с фамилией Чжан приобрёл четыре томика примерно за 20 юаней (около 240 рублей). Уже дома пенсионер обнаружил на книгах грифы "секретно" и "конфиденциально". После этого мужчина связался с местными спецслужбами и передал свою покупку властям. В итоге сотрудники органов госбезопасности нагрянули в магазин, где пенсионер купил книги, и изъяли все секретные материалы. В ходе расследования также выяснилось, что продавшими те самые четыре тома оказались два сотрудника некой воинской части по фамилиям Го и Ли, они имели доступ к конфиденциальной информации.

В ведомстве отметили, что ко всем ответственным лицам были применены соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что ВС Британии лишились части секретных данных и десятков единиц оружия. В частности, среди утерянного вооружения были деактивированная российская ракетная установка и несколько пистолетов Glock. Правоохранительные органы начали расследование, однако найти оружие им не удалось.

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Shutterstock / FOTODOM / PakulinSergei

Наталья Исакова
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