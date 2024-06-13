В Китае пенсионер купил на барахолке книги с секретными военными данными

Коллекционер с фамилией Чжан приобрёл четыре томика примерно за 20 юаней (около 240 рублей). Уже дома пенсионер обнаружил на книгах грифы "секретно" и "конфиденциально". После этого мужчина связался с местными спецслужбами и передал свою покупку властям. В итоге сотрудники органов госбезопасности нагрянули в магазин, где пенсионер купил книги, и изъяли все секретные материалы. В ходе расследования также выяснилось, что продавшими те самые четыре тома оказались два сотрудника некой воинской части по фамилиям Го и Ли, они имели доступ к конфиденциальной информации.