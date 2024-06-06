Стало известно, как накажут главу ВВС ФРГ за утечку разговора об ударе по Крымскому мосту

Инспектор (командующий) ВВС Германии Инго Герхартц будет привлечён к простой дисциплинарной ответственности по факту утечки разговора военных бундесвера, в котором обсуждалась возможность нанесения ударов крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает агентство DPA.

По его данным, в отношении Герхартца будет применено дисциплинарное взыскание, которое завершит процесс. Это означает, что дальнейшие какие-либо ограничения против инспектора вводиться не будут. До этого сообщалось, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Герхартца. В ведомстве пояснили, что расследование утечки разговора закрыли, так как "не было никаких доказательств, что обвиняемый действовал преднамеренно".