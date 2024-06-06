Стало известно, как накажут главу ВВС ФРГ за утечку разговора об ударе по Крымскому мосту
DPA: Инспектор ВВС ФРГ получит дисциплинарное наказание из-за утечки разговора
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ingo Gerhartz
Инспектор (командующий) ВВС Германии Инго Герхартц будет привлечён к простой дисциплинарной ответственности по факту утечки разговора военных бундесвера, в котором обсуждалась возможность нанесения ударов крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту. Об этом сообщает агентство DPA.
По его данным, в отношении Герхартца будет применено дисциплинарное взыскание, которое завершит процесс. Это означает, что дальнейшие какие-либо ограничения против инспектора вводиться не будут. До этого сообщалось, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Герхартца. В ведомстве пояснили, что расследование утечки разговора закрыли, так как "не было никаких доказательств, что обвиняемый действовал преднамеренно".
Напомним, что разговор немецких военных попал в Сеть 1 марта и обернулся огромным скандалом: офицеры обсуждали возможность "разбомбить Крымский мост без последствий" для немецких властей и лично канцлера Олафа Шольца. В Германии подтвердили подлинность записи, в связи с чем начались бурные разбирательства. Депутат Оттен призвал Бундестаг отправить в отставку министра обороны Бориса Писториуса. Шольц же, со своей стороны, пообещал, что расследование этого дела будет производиться в ускоренном режиме, и запретил на фоне этих событий передавать Украине крылатые ракеты Taurus.